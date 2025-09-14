Tere Jiménez Destaca el Legado de los Niños Héroes Como Ejemplo de Unidad Nacional

La gobernadora Tere Jiménez presidió la ceremonia conmemorativa del 178.° aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar, donde se rindió un homenaje solemne a los jóvenes que, con honor y valentía, dieron su vida por la patria en 1847.

En su mensaje, la gobernadora recordó con orgullo la gesta de aquellos adolescentes que, aún con sueños por cumplir, decidieron entregar su vida por un ideal de libertad y soberanía. Subrayó que Aguascalientes honra ese legado con trabajo, compromiso y unidad.

“Hace 178 años en el Castillo de Chapultepec, un grupo de jóvenes cadetes miró un ejército invasor que lo superaba en armas y en número, pero no en valor y amor por su patria; aquellos cadetes eran adolescentes que tenían sueños por cumplir, pero que enfrentaron con dignidad y coraje la amenaza que ponía en riesgo al país que los vio nacer; lucharon por la libertad, y en su sacrificio, nos dejaron un mensaje que seguirá vivo a través del tiempo: que la soberanía es una conquista permanente que demanda valentía, disciplina, trabajo y unidad; un México más fuerte solo es posible cuando apostamos por la unidad, la unidad que nace del respeto de las diferencias y del entendimiento de las afinidades. Viva Aguascalientes y viva México”, subrayó la gobernadora.

Tere Jiménez afirmó que, aunque los desafíos actuales son distintos, el espíritu con que deben enfrentarse sigue siendo el mismo; por ello, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer los pilares del desarrollo y la libertad.

José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar, recordó con orgullo el legado de los Niños Héroes, al conmemorarse el 178.° aniversario de aquella gesta histórica de 1847, cuando un grupo de jóvenes cadetes se enfrentó con valentía al invasor extranjero, defendiendo con honor su colegio en el cerro de Chapultepec, cuna de valientes guerreros.

“Siempre estaremos dispuestos a ofrendar la vida por el honor de México. Velar por los intereses de nuestra patria y demostrar al pueblo de México que nuestra formación no será doblegada por ningún interés externo”, subrayó.

En la ceremonia, también estuvieron presentes Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Toño Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Jetsi Sánchez, diputada local; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, y José Antonio Horta Álvarez, vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado.