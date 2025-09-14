Inaugura Tere Jiménez el Festival Nacional de la Birria 2025 en Rincón de Romos

Entre aromas irresistibles, música festiva y un ambiente lleno de alegría, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró oficialmente el Festival Nacional de la Birria 2025, uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. La cita es este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en la plaza principal de Rincón de Romos, donde el sabor es el protagonista.

“Los esperamos aquí en Rincón de Romos, donde los comerciantes nos exponen 30 tipos de birria. Vengan a conocer toda la comida que hay en este municipio, que tiene muchas tradiciones y lugares que visitar. ¡No falten!”, expresó la gobernadora, al invitar a locales y visitantes a sumarse a este festival.

Érick Muro Sánchez, presidente municipal de Rincón de Romos, destacó que en esta edición se cuenta con más de 80 expositores, presentando los sabores típicos, además de estands gastronómicos y culturales de estados invitados como Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Guanajuato.

Dijo que también habrá presentaciones musicales en vivo, espectáculos culturales y muchas otras actividades que harán vibrar a Rincón de Romos durante todo el fin de semana.

Para cerrar con broche de oro, la gobernadora recorrió los puestos de birria, donde convivió con los cocineros y conoció de cerca las recetas y sazones que hacen única a cada birriería.

El programa completo del festival se puede consultar en https://www.facebook.com/share/16yc5tfGBi/?mibextid=wwXIfr/.

Acompañaron a la gobernadora Anahí Flores García, presidenta del DIF Municipal de Rincón de Romos; el diputado local Trino Romo Marín; Azucena Palos Urrutia, directora de Desarrollo Económico del Municipio de Rincón de Romos; Elena Rodríguez González, jefa del Departamento de Turismo del Municipio de Rincón de Romos, y Alfredo Rodríguez Flores, birriero local.