Siguen Deficiencias en Línea 3 del Tren Ligero

Sin funcionar, Escaleras Eléctricas y Elevadores

“Nosotros Necesitamos que Funcionen las Escaleras Eléctricas Porque hay Muchas Personas Como yo, que Somos Discapacitados”, Lamenta Usuaria

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones presentan las diferentes estaciones del tren ligero en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La línea 3, la más reciente que se ha construido y que funciona brindando servicio desde Zapopan hasta San Pedro Tlaquepaque, tiene diversas estaciones en las que hay una gran cantidad de deficiencias que molestan a los usuarios, desde escaleras eléctricas que no funcionan, hasta elevadores clausurados.

“Es el colmo que estén así las cosas, nosotros necesitamos que funcionen las escaleras eléctricas porque hay muchas personas como yo, que somos discapacitados, que no podemos subir y bajar normal como cualquier otra persona, y el problema es que a veces viene uno y se encuentra con cosas como esto, un letrero que dice que están trabajando para que todo esté mejor, pero tienen mucho tiempo así”, dijo una usuaria de la tercera edad muy molesta por la descompostura en las escaleras eléctricas de la estación Guadalajara Centro.

La problemática es bastante compleja para muchas personas de la tercera edad y con discapacidad que tratan de abordar este sistema de transporte, luego de los pesares que supone para muchos poder al menos ingresar a las estaciones del tren ligero.

“Está muy mal esto. Yo honestamente le pediría al gobernador que se ponga nuestros zapatos, que si él tiene mamá se ponga a pensar en que su mamá tuviera que usar un bastón como yo porque estoy mal de mis rodillas y que tuviera que usar el tren porque no tiene carro, y que llega y que se encuentra con que no sirven las escaleras, es un martirio subir y bajar estas escaleras”, agregó la molesta mujer.

Y es que, a decir de los usuarios, es algo muy constante que las escaleras eléctricas y los elevadores no funcionen.

Asimismo, señalaron que la red de internet constantemente falla, servicio de conexión que el gobierno del Estado había prometido como algo especial, un valor agregado que se vendió junto con la idea de un transporte de primer mundo, pero que al momento no funciona de manera correcta.

La misma situación se presenta en los andenes de las estaciones del servicio del macroperiférico, en dónde los elevadores tampoco funcionan, y las personas deben de subir por las rampas para poder ingresar.