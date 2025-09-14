Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Apoyo del Gobierno de México Para Pagar a Docentes de San Luis Potosí

Particularmente a los de Telesecundaria

“Vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros”, anunció.

Anunció que a mediados de 2026 iniciará la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí del tren de pasajeros, el cual llegará hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Como parte de su nuevo ejercicio de rendición de cuentas desde territorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México va a apoyar a las y los docentes de San Luis Potosí, particularmente a los de Telesecundaria, con recursos para que reciban sus pagos.

“Vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros”, agregó.

Detalló que en dicha entidad, 785 mil 896 potosinas y potosinos reciben alguno de los Programas para el Bienestar a través de una inversión anual de 20 mil millones de pesos (mdp).

Puntualizó que en San Luis Potosí hay 312 mil 830 beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 35 mil 820 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 14 mil 881 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 10 mil 343 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 85 mil 184 de la beca Benito Juárez; 75 mil de becas para estudiantes de educación básica; 61 mil 384 de Producción para el Bienestar; 52 mil 440 con Fertilizantes Gratuitos; 16 mil 730 con Sembrando Vida; 168 mil 555 de Leche para el Bienestar; 2 mil 437 escuelas de educación básica y 74 preparatorias recibieron apoyo con La Escuela es Nuestra. Además, de los beneficiarios de los tres nuevos programas de su administración: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

En obra pública, destacó que a mediados de 2026 inicia la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, que va a llegar hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como de la carretera Ciudad Valles-Tampico y la Tamazunchale-Huejutla-Pachuca; un proyecto integral para llevar agua a la ciudad de San Luis Potosí, que se trabaja con la Comisión Nacional del Agua (Conagua); una nueva preparatoria en Soledad de Graciano; la ampliación de un plantel en la capital y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC). Recordó que ya fue inaugurado el Hospital General de Río Verde y anunció la remodelación del Hospital de Ciudad Valles; la construcción de 22 centros LIBRE y el Aeropuerto de Tamuín.

Para garantizar el acceso a la vivienda, informó que, por medio de Vivienda para el Bienestar, inició la construcción de 40 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 9 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 3 mil 69 del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); que incluye la disminución de créditos impagables en beneficio de 144 mil 881 familias.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer año de gobierno, el cual se siente en cada rincón del estado y confió que la entidad va a vivir su mejor momento como ahora lo vive el país.