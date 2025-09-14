Pablo Lemus no Ejerce 400 mdp Federales Para Carreteras

Legisladora de Morena le Exige Utilizar el Recurso

La Presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Merylin Gómez, dijo que Luego de Recibir el Paquete Económico de Hacienda Para el año 2026, se Detectó que Jalisco no ha Ejecutado Dicho Presupuesto

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada federal Merylin Gómez Pozos arremetió en contra del gobernador Pablo Lemus Navarro, destacó que es mentira que Jalisco esté estrangulado por recursos.

La diputada morenista, quién es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el palacio legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, respondió a los comentarios que ha hecho en reiteradas ocasiones el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respecto a que se entregaron muy pocos recursos a la entidad para diversos rubros como la reparación de las carreteras.

La morenista dijo que simplemente el gobierno de Jalisco no ha ejercido los 400 millones de pesos que se le asignaron desde la federación para tales efectos.

“Este año se pudo reasignar una bolsa desde la comisión de presupuesto de 10 millones de pesos para este fin”, dijo.

Y agregó: “Entre los que no han hecho está Jalisco, tiene casi 400 millones de pesos para este fin y pues no se ha ejecutado un solo peso”.

Gómez Pozos dijo que luego de recibir a principios de esta semana el paquete económico de hacienda para el año 2026, se detectó que Jalisco no ha ejecutado dicho presupuesto, por lo cual la diputada hizo un llamado a Pablo Lemus para que antes de que concluya el año el dinero sea empleado en los fines contemplados.

La diputada federal indicó que su visita a Jalisco fue para convocar a los principales liderazgos de Morena en la entidad, con la intención de hacer que dichos personajes trabajen de cara a las elecciones del próximo 2027.