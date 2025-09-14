Banda de Conejeros Atacaba a Adultas Mayores

Ya fue Desarticulada

El Grupo Criminal Conformado Mexicanos y Peruanos, Seleccionaba a sus Víctimas en las Inmediaciones de Sucursales Bancarias

Por Jorge Martínez

La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, desarticuló una banda presuntamente dedicada al robo conejero que operaba en contra de mujeres adultas mayores en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo, conformado por personas de nacionalidad mexicana y peruana, seleccionaba a sus víctimas —principalmente maestras jubiladas— en las inmediaciones de sucursales bancarias. A través de engaños, se hacían pasar por familiares o parejas para acompañarlas al banco, donde las obligaban a retirar fuertes sumas de dinero o solicitar préstamos, que posteriormente les arrebataban al salir de la institución.

Los trabajos de la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias, apoyados en los sistemas de videovigilancia C5 y C4, permitieron establecer el modus operandi de la banda, las rutas de escape y los vehículos utilizados.

Uno de los casos ocurrió el 6 de agosto pasado, cuando una mujer fue interceptada tras retirar efectivo. Una de las implicadas la obligó a caminar hasta encontrarse con un cómplice, quien la despojó del dinero antes de huir en una camioneta negra.

Derivado de las indagatorias se identificó a Teobaldo “N” y Javier “N”, quienes fueron detenidos mediante orden de aprehensión y vinculados a proceso por robo calificado, con prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, se logró la captura de otras dos personas vinculadas al mismo grupo delictivo.

La Fiscalía exhortó a posibles víctimas de este modus operandi a presentar su denuncia en las instalaciones de la dependencia, a fin de fortalecer las investigaciones y realizar reconocimientos de los probables responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a más integrantes de la banda y deslindar responsabilidades.