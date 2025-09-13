mejores casinos online colombia
Adultos Mayores Recibirán Prótesis Dentales Gratuitas con el Programa “Sonrisas Gigantes”

Sep 13, 2025 | Regional

Su Salud y Alegría son Nuestra Prioridad: Aurora Jiménez

Imagen relacionada con la nota

El procedimiento se desarrolla en tres etapas: valoración médica, extracción y limpieza dental y colocación de la prótesis

En su primera etapa, el programa beneficiará a 150 adultos mayores.

Las y los interesados deberán tener 60 años o más y presentar ausencia de tres o más piezas dentales.

La sonrisa es reflejo del alma, y en el DIF Estatal, queremos que cada adulto mayor vuelva a sonreír con confianza: Aurora Jiménez.

Si tienes 60 años o más y has perdido algunas piezas dentales, esta es tu oportunidad para mejorar tu salud bucal, elevar tu calidad de vida y volver a sonreír con confianza. El DIF Estatal te invita a participar en el Programa “Sonrisas Gigantes”, a través del cual podrás recibir una prótesis dental de manera gratuita, diseñada especialmente para ti.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, detalló que en su primera etapa, el programa beneficiará a 150 adultos mayores, quienes, además de la sonrisa, podrán recuperar su seguridad y alegría.

“Esta es una iniciativa que transforma vidas, no sólo por lo que ofrece a nivel físico, sino por el impacto emocional y social que representa para nuestros adultos mayores. La sonrisa es reflejo del alma, y en el DIF Estatal, queremos que cada adulto mayor vuelva a sonreír con confianza. Acérquense, este programa es para ustedes, porque su salud y alegría son nuestra prioridad”, mencionó Jiménez Esquivel.

Añadió que el proceso está a cargo de un equipo profesional que trabaja con sensibilidad, respeto y calidez, priorizando el trato digno al paciente; comentó que el procedimiento se desarrolla en tres etapas: valoración médica, extracción y limpieza dental y colocación de la prótesis.

Finalmente, la presidenta del DIF Estatal subrayó que los requisitos para participar son: tener 60 años o más; presentar ausencia de tres o más piezas dentales, y acudir de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. a la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, ubicada en Mahatma Gandhi s/n, colonia Agricultura, en la ciudad capital.

Para más informes, comunicarse al 449 978 48 01.

