Universitarios Podrán Obtener una Beca que Cubra el 100 por Ciento de su Carrera

17.ª Convocatoria de Becas de Formación 2025

Postulantes deberán registrarse en línea del 10 al 23 de septiembre de 2025.

Los elegidos recibirán un apoyo económico mensual para el pago de colegiatura durante toda la carrera.

Las y los interesados deberán ser estudiantes regulares en alguna de las instituciones participantes.

El Gobierno del Estado invita a jóvenes universitarios a participar en la 17.ª Convocatoria de Becas de Formación 2025 del Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior (FIBEIPES); las y los postulantes deberán registrarse en línea del 10 al 23 de septiembre de 2025 en www.fibeipes.com/.

A través de este programa que impulsa el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (Incytea), se otorgan apoyos económicos a estudiantes en condiciones económicas adversas, con el fin de que puedan continuar o concluir sus estudios profesionales en programas de técnico superior universitario, licenciatura o ingeniería.

Entre los principales requisitos que deberán cumplir las y los interesados, se encuentran: ser originario de Aguascalientes o comprobar residencia mínima de dos años y estar inscrito como estudiante regular en alguna de las instituciones públicas participantes, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, universidades tecnológicas, politécnicas e institutos tecnológicos del estado; haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el último ciclo escolar, y comprobar situación económica vulnerable mediante un estudio socioeconómico.

Cabe destacar que quienes resulten elegidos, recibirán un apoyo económico mensual para cubrir el pago de colegiatura desde el otorgamiento de la beca hasta la conclusión de su carrera. La beca será retroactiva al semestre o cuatrimestre en que se publicó la convocatoria, siempre que el beneficiario mantenga un promedio mínimo de 8.5.

La recepción de expedientes físicos en las universidades será del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2025; mientras que la publicación de resultados se prevé para el 25 de noviembre de 2025 en la página oficial del Incytea y en los sitios web de las instituciones participantes.

Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en www.aguascalientes.gob.mx/incytea/.

Para más información, las y los interesados pueden acudir directamente al Departamento de Becas del Incytea, ubicado en la av. San Miguel s/n, esq. av. Aguascalientes (Museo Descubre), en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30 horas; comunicarse al teléfono 449 978 03 38, extensiones 7109, 7117 y 7137; o enviar un mensaje al correo electrónico incytea.becas@gmail.com.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar el talento de las y los jóvenes aguascalentenses, al fortalecer su formación académica, científica y tecnológica.