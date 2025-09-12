Alumnos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes Clasifican a la Final del Festival Internacional de Teatro Universitario

Competirán en la Categoría B

Además, esta universidad se distingue por ser la única en su tipo presente en este importante concurso.

Presentarán su obra este viernes 12 de septiembre en un teatro de la UNAM.

Por primera vez, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) participan y clasifican a la final del 32.º Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, la UTA se distingue como la única universidad tecnológica presente en este prestigioso concurso, que se ha consolidado como una de las principales plataformas internacionales para la proyección de talentos universitarios en las artes escénicas.

Las y los estudiantes competirán en la categoría B, destinada a obras de nivel licenciatura sin especialidad en teatro, lo que subraya el compromiso institucional con la formación integral y el impulso al arte y la cultura.

La presentación se desarrollará este viernes 12 de septiembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, recinto cultural de la UNAM, donde se pondrá en escena la obra “¡Bolita, por favor!”, de la dramaturga mexicana Valentina Sierra, bajo la dirección del profesor Gonzalo Quiroz.

La puesta en escena busca sensibilizar al público sobre el cuidado de los espacios públicos y recursos naturales, al tiempo que destaca la importancia de la solidaridad y la acción colectiva en la preservación del entorno.

El grupo se conforma por las y los alumnos: Yoatzin Itzel Méndez Torres, Andrea Jaqueline Martínez Nájera, Adriana Liseseth Torres Padilla, Santiago Corzo Bocanegra, María Fernanda Escobar Muñoz, Carlos Daniel Cuevas Martínez, Frida Shirel Ferat López, Carlos Azael Castañeda Muñoz, Yuliana Camila Salinas Montoya, Carlos Santiago Delgado Oliva, Karina Michelle Lozano Vázquez, José Xavier Contreras Gutiérrez y Carmen Guadalupe Adame Ramírez, quienes, con disciplina y pasión por las artes escénicas, representan a la comunidad universitaria en esta importante final.

Por último, Armando López Campa, rector de la UTA, reconoció el esfuerzo, la dedicación y el talento de sus estudiantes, quienes con esta participación refuerzan el prestigio de la institución en escenarios de alcance nacional e internacional.