Piden Juicio Político Contra Director del Siapa

Por Presunto Abuso de Autoridad

“Si a la Fiscal Anticorrupción no le Tiembla la Mano, si no Tiene Compromisos, Entonces le va a dar Curso” a la Solicitud, Destaca Activista

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos propusieron ayer juicio político en contra del director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, por presunto abuso de autoridad.

Javier Becerra, defensor de Derechos Humanos, se plantó en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres para protestar en contra de lo que considera una serie de abusos de autoridad por parte del funcionario estatal, al que acusó de incurrir en ilegalidades que ameritan la tramitación del juicio político.

“Es que entre otras situaciones hay violaciones graves a los derechos humanos y es el motivo de este juicio político, tenemos un agua sumamente contaminada, nos venden veneno puro, ya interpusimos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, además si ustedes ven los recibos que expide el Siapa, entre muchas otras irregularidades, están cobrando el IVA, y este recibo no contiene los requisitos para hacer un comprobante fiscal para poder cobrar dicho impuesto, por ello si a la Fiscal Anticorrupción, donde presentamos la denuncia, no le tiembla la mano, si no tiene compromisos, entonces le va a dar curso”.

Agregó que Antonio Juárez incurre de manera reiterada en omisiones graves que van directamente en contra de la ciudadanía.

“La negligencia por el director del Siapa es que no se manifiesta para decir que el agua es veneno y que está contamina, eso es una negligencia y por eso vamos a interponer el juicio en contra del director y de su órgano técnico, que lo forman cuatro ayuntamientos de la zona metropolitana, de aquí se pueden desprender responsabilidades, pero de manera firme le decimos al gobernador de Jalisco que no tenga gente nefasta en su gabinete, respetamos la presunción de inocencia de dicho funcionario del Siapa, pero si el gobernador y los diputados quieren esto, les estamos dando los elementos para que se configure el jurado para proceder contra el funcionario”, agregó el activista.

Además de la tramitación del juicio de procedencia, el grupo de defensores de Derechos Humanos que representa el entrevistado, estarán asesorando a la ciudadanía para interponer amparos en contra del pago del IVA en el servicio del agua potable, tras considerar que el organismo no cuenta con dicha capacidad, además de hacerlo mediante recibos que no cumplen con los requisitos fiscales para tales efectos.