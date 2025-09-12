Morena y Futuro Presentan “Agitemos Desde Abajo”

Buscan Potencializar la Participación Ciudadana

Actuales Mecanismos de Participación Ciudadana “no son Espacios de Decisión sino Válvulas de Escape que Hacen Creer que la Ciudadanía Incide Cuando en Realidad Siguen en Manos de los Intereses Políticos y Económicos”, critican legisladores

Por Rafael Hernández Guízar

Las fracciones de Morena y Futuro en el Congreso de Jalisco presentaron en coordinación la iniciativa “Agitemos Desde Abajo”, que busca potencializar la participación ciudadana.

Fueron el morenista Alejandro Barragán Sánchez y la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero, quiénes dieron a conocer la propuesta con la que pretenden que la sociedad tenga un papel más activo en las decisiones de gobierno, según expusieron.

“No son espacios de decisión sino válvulas de escape que hacen creer que la ciudadanía incide cuando en realidad siguen en manos de los intereses políticos y económicos”, dijo la diputada Mariana Casillas, tras referirse a las fallas que actualmente tienen los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley estatal que lleva este mismo nombre.

Agregó que la propuesta de ellos, contempla puntos como el presupuesto participativo real y destinar al menos el 15 por ciento del presupuesto de obra pública municipal a proyectos que sean definidos específicamente por los habitantes de las colonias.

Pero se refirió también a los otros mecanismos como las comparecencias públicas, que serían obligatorias para los funcionarios que se han citados, así como establecer sanciones a los mismos que se nieguen a la rendición de cuentas.

Finalmente, la legisladora del extinto partido Futuro dijo que habría también una simplificación de figuras como el plebiscito, el referéndum y la ratificación de mandato.

El morenista Alejandro Barragán aseguró que existe todo un diagnóstico desde el cual partieron para la presentación de dicha iniciativa.

“En estados como nuevo León cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa sin requisitos excesivos, buscamos que Jalisco se sume a estas experiencias y deje de obstaculizar la voz de la gente”, dijo haciendo alusión a lo difícil que resulta para el ciudadano de a pie promover incluso las consultas populares, que no se han logrado por los muchos requisitos que se exigen.

“En Jalisco nos hemos ufanado de tener más mecanismos de participación que cualquier otro estado, pero somos de los que menos los usamos porque son complicados, costosos y desconocidos”, finalizó el morenista.