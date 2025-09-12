Desalojados Siguen sin Respuesta de Autoridades

Permanecen en Plantón Frente a Palacio de Gobierno

Por Rafael Hernández Guízar

Continúa el plantón Frente a Palacio de Gobierno de ciudadanos que fueron desalojados de un predio en Tlajomulco de Zúñiga.

Decenas de familias fueron desalojadas de sus viviendas ubicadas en un predio de San Sebastianito, sitio en el cual se establecieron tras haber ocupado los terrenos por más de 10 años.

“Nosotros no nos vamos todavía porque no se ha llegado a ningún arreglo. De hecho, estamos negociando, pero nosotros aquí nos vamos a mantener hasta que haya una respuesta. A nosotros no nos van a levantar hasta que tengamos algo seguro, hasta que haya algo”, dijo una de las afectadas quién prefirió el anonimato.

Estos ciudadanos fueron acompañados y asesorados por el Partido del Trabajo (PT), concretamente por el diputado José Luis Sánchez, sin embargo aún con la intervención del diputado, no han recibido respuesta de parte de autoridad alguna.

Ni el ayuntamiento de Tlajomulco, ni el gobierno estatal, les han dado ninguna solución toda vez que afirman que presuntamente hubo actos de corrupción por parte del Poder Judicial luego de que un juez fallara en favor del particular que se ostenta como dueño del predio donde se construyeron las viviendas de los presuntos afectados.

Ellos aseguraron que, de no haber solución, seguirán en plantón de manera indefinida.