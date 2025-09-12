Cae Adolescente Objetivo de Alta Peligrosidad

Es Considerado Generador de Violencia en Tlaquepaque

Estaría Involucrado en al Menos Cinco Carpetas de Investigación, Entre Ellas por Homicidio Calificado

Por Jorge Martínez

Un adolescente de 17 años, señalado como objetivo de alta peligrosidad por su presunta participación en diversos delitos, fue detenido por la Comandancia de Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Fiscalía del Estado, en un operativo conjunto con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, el joven estaría involucrado en al menos cinco carpetas de investigación, entre ellas por homicidio calificado, y es considerado un generador de violencia en la zona de San Pedro Tlaquepaque.

Entre los crímenes que se le atribuyen, figura el asesinato de un hombre en la colonia El Campesino. Según las indagatorias, el menor habría dado órdenes a otro individuo para disparar directamente contra la víctima tras una discusión, lo que derivó en su muerte.

La detención del adolescente fue posible gracias a una orden de aprehensión emitida por el Juez Vigésimo de Control y Justicia Integral para Adolescentes. Posteriormente, fue trasladado a un complejo penitenciario, donde continuará el proceso penal que podría culminar en una sentencia.