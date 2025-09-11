PRI se Suma a Reproches por Falta de Presupuesto de la Federación Para Jalisco

Acusan Maltrato Presupuestal

Por Rafael Hernández Guízar

El PRI Jalisco se sumó ayer a los reproches por la falta de proyectos con presupuesto federal a la entidad.

Laura Haro Rodríguez, la presidenta de los priístas en la entidad, destacó que Jalisco recibe maltrato presupuestal del gobierno federal al no haber recursos etiquetados específicamente para proyectos en infraestructura.

Dijo que no hay dinero puesto para proyectos importantes, incluso adujo que tampoco hay correspondencia entre lo que aporta Jalisco y lo que recibe de la Federación.

“No hay un solo centavo para proyectos de inversión pública para Jalisco, por cada 100 pesos que tiene este país, Jalisco aporta ocho”, destacó tajantemente.

Y agregó: “(Jalisco aporta) el 8 por ciento, y que no estemos concentrados en ningún proyecto relevante, que no haya lana para ningún proyecto de orden hidráulico, que no estemos contemplados en el plan nacional hídrico, ni para impulsar un sistema masivo de movilidad, de esos ocho que aporta Jalisco en el presupuesto más o menos se nos regresan dos pesos”.

Por ello, es que en los próximos días una comitiva del PRI Jalisco acudirá a la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, para buscar que se reasignen recursos, buscando así mejoras definitivas para el próximo año.