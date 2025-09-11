MC Quiere Tipificar Como Delito el Reclutamiento Forzado

Poco Hace la Autoridad Para Combatirlo: Legisladora

Por Rafael Hernández Guízar

El partido Movimiento Ciudadano pretende tipificar como delito el reclutamiento forzado en Jalisco.

Mónica Magaña Mendoza diputada local por dicho partido destacó ayer la urgente necesidad de que se tipifique dicha conducta, ante casos como el del Rancho Izaguirre, en donde trascendió la incidencia constante de este problema que incluso forma parte de los hábitos de la delincuencia organizada.

En este sentido, la legisladora generó una mesa de trabajo con diversas autoridades del gobierno estatal, dijo que la intención era la protección de los niños y jóvenes de Jalisco de manera rápida, ya que el problema es poco tratado y visibilizado en la entidad.

La propuesta de Mónica Magaña daría como resultado la reforma al código penal del Estado de Jalisco para tipificar el reclutamiento forzado como un delito, lo que además supondría dotar a las autoridades estatales, concretamente en la Fiscalía del Estado, de mecanismos y herramientas para la investigación y sanción.

Magaña Mendoza indicó que el problema es bastante grave, ya que estiman que existen entre 30 y 40 mil casos en todo el país, sin embargo, dijo, no existe una estadística oficial al respecto.

Agregó que se hace uso de las redes sociales generalmente para enganchar a los jóvenes en trabajos que al final no tiene nada que ver con la propuesta, y que luego son destinados a grupos del narcotráfico.

Dicha propuesta había sido ya también planteada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), sin embargo en esta ocasión es el partido MC el que da forma a la realización y puesta en marcha.