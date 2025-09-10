Aguascalientes Aporta Propuestas en Foro Nacional de Seguridad Ciudadana

Con la representación de Aguascalientes, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, participó en el Foro Nacional “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Comunidad, Migración y Equidad”, realizado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

En este espacio, especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil compartieron reflexiones y propuestas para enfrentar los principales retos de seguridad en el país.

Martínez Romo destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía y fortalecer el trabajo institucional como ejes fundamentales para consolidar comunidades más seguras.

El encuentro, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Jessica Saiden Quiroz, incluyó tres paneles temáticos sobre policía de proximidad, seguridad vinculada a la migración y la construcción de espacios seguros con enfoque de género.

El funcionario estatal subrayó que este diálogo se desarrolló bajo una visión de cooperación interinstitucional, respeto a los derechos humanos y justicia social, con el objetivo de generar soluciones colectivas que garanticen a cada persona vivir en paz y con dignidad, en concordancia con la Agenda 2030 de la ONU.