Explosión en Polvorín de Tala Deja un Muerto

Autoridades Descartan más Víctimas

Por Jorge Martínez

La tarde de este martes se registró la explosión de un polvorín en el municipio de Tala, lo que provocó la muerte de un hombre, presuntamente propietario del taller dedicado a la fabricación de pirotecnia. El estallido, cuya onda expansiva se sintió a varios metros a la redonda, generó alarma entre los habitantes de la zona y múltiples reportes a la cabina de bomberos municipales.

El alcalde de Tala, Gerardo Ruiz, confirmó la tragedia y lamentó el fallecimiento. Señaló que personal de Protección Civil y Bomberos acudió de inmediato al sitio tras recibir las llamadas de auxilio, donde localizaron entre los escombros el cuerpo de la víctima, cuya edad aún no ha sido precisada por las autoridades.

El polvorín se encontraba sobre el Camino Viejo a Los Laureles, en las inmediaciones del acceso al basurero municipal. El estallido provocó que la construcción quedara reducida a ruinas, por lo que fue necesario extremar precauciones para evitar nuevos riesgos debido a posibles restos de material explosivo.

Al lugar también arribó personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación que determinará las causas del siniestro. Por el momento, se mantiene como hipótesis el manejo inadecuado de los insumos utilizados para la elaboración de pirotecnia.

Las labores en el sitio continúan, con el objetivo de descartar la presencia de más víctimas o personas lesionadas. Autoridades municipales hicieron un llamado a la población a mantenerse alejada de la zona hasta que se concluyan las revisiones de seguridad.

En tanto, habitantes cercanos relataron que la detonación fue tan fuerte que cimbró viviendas y provocó temor entre las familias, recordando los riesgos que representa la operación de polvorines sin las debidas medidas de seguridad.