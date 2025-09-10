Arrancan Foros de Itzul Barrera con Miras al 2027

La Legisladora Busca Nuevo Modelo de Gobierno Para Guadalajara

Dialogan Sobre la Dotación de los Servicios Públicos

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada morenista Itzul Barrera pretende generar un nuevo modelo de gobierno en el municipio de Guadalajara, para ello organizó una serie de foros en el Congreso del Estado.

En entrevista, la diputada morenista resaltó que se trata de un análisis a conciencia de la forma en que se gobierna la capital jalisciense, así como la dotación de los servicios públicos y el gasto del presupuesto tapatío.

“Consultar académicos, expertos, pero sobre todo al pueblo tapatío, para saber qué es lo que nos duele, cómo se imaginan un gobierno para la ciudad, es lo que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador para el país con el proyecto alternativo de nación, y son 12 foros que vamos a presentar en las colonias de Guadalajara”, dijo la diputada.

Resaltó que el primero de los 12 foros que estarán realizándose versará sobre la dotación de los servicios públicos, para lo cual se contó con la participación de representantes de decenas de colonias, ubicada sobre todo al oriente de la ciudad capital: “Están aquí hay para decirnos cómo los viven y qué les duele y qué les gustaría que mejorara”.

Destacó que en general se analizarán todos los servicios públicos que presta el ayuntamiento desde su competencia municipal, algo que dista de sus funciones como diputada ya que no tiene competencia para evaluar si se presta de forma correcta o no un servicio público municipal.

Aseveró que con las conclusiones que se obtengan de los 12 foros se realizará un libro que será presentado en las colonias del municipio para que la ciudadanía conozca dicho proyecto alternativo de gobierno.