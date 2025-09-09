Inaugura Tere Jiménez la Universidad Intercultural Para la Igualdad, la Única con Becas del 100% y Guardería Para Niños y Adultos Mayores

Su construcción representó una inversión de más de 136 millones de pesos.

En su primer ciclo escolar, la UNITI ofrece dos carreras: Economía Social Solidaria y Programación e Innovación Digital. Posteriormente abrirá Ingeniería del Agua y Salud Comunitaria.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó oficialmente la Nueva Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI), en San Francisco de los Romo, un proyecto educativo sin precedentes que marca un antes y un después en la educación pública del país.

La gobernadora destacó que la UNITI nace con una vocación profunda de inclusión, equidad y justicia social. “Este proyecto viene del corazón y es la primera universidad en México con un sistema público de cuidados. Aquí nadie tendrá que elegir entre estudiar o cuidar a sus seres queridos, porque hay estancia infantil, atención para adultos mayores, comedores, lavandería comunitaria. Este es un espacio pensado para transformar vidas”, señaló Tere Jiménez.

“Nos comprometimos a tener este espacio y hoy lo entregamos para apoyar a quienes desean salir adelante. Esta casa de estudios nació del trabajo en equipo, porque la unidad nos hace más fuertes y asegura que las oportunidades sean para todas y todos; aquí se dan becas del 100 por ciento. Trabajamos siempre para todas y todos y damos soluciones a las jefas de familia, a las personas de comunidades rurales, a todo el entorno, porque la educación es la herramienta más importante para seguir conquistando el mundo”, mencionó la gobernadora.

Durante el acto inaugural, la gobernadora agradeció a Fernando Camarena por la donación del terreno, gesto que también tuvo su familia con el terreno donde hoy se ubica el Bachuaa, en Rincón de Romos.

Por su parte, J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, informó que la construcción de la UNITI representó una inversión superior a los 136 millones de pesos. Detalló que cuenta con seis aulas didácticas, estancia para adultos mayores, guardería, cocina-comedor, lavandería, 15 cubículos, biblioteca, laboratorio de cómputo, aula de usos múltiples, oficinas administrativas, consultorios médicos y psicológicos, área común, estacionamientos, cisternas, cerco perimetral y sistema de videovigilancia. Todo ello diseñado para garantizar un modelo educativo integral.

Wina Rosas Escutia, rectora de la UNITI, destacó que, gracias a la visión de la gobernadora y a la suma de voluntades, fue posible materializar esta universidad.

“Hoy comienza una nueva historia donde el cuidado, la igualdad y la dignidad humana son los principios que nos guían a cada paso. Esto es producto de la visión y el compromiso firme de la gobernadora Tere Jiménez; gracias, gobernadora, por hacer posible que esto sea una realidad para Aguascalientes; gracias por creer que es posible una universidad que se base en la paz y el cuidado. Esto será un parteaguas. Mi universidad ideal es esta y lleva de nombre la esperanza”, destacó.

La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, agradeció a la gobernadora por elegir al municipio como sede de esta nueva institución. “He escuchado muchas veces a la gobernadora decir que los sueños sí se cumplen. Hoy lo vemos con claridad: abre sus puertas la primera universidad pública en nuestro municipio, accesible para todos, sin cuotas, inclusiva e intercultural. Con programas innovadores que garantizan una educación de calidad, la UNITI se convertirá en un referente estatal y nacional”, afirmó.

En representación de las y los alumnos, Laura Ivonne Jiménez López tomó la palabra para agradecer la oportunidad de ser parte de este proyecto transformador.

“Hoy la UNITI abre sus puertas para cambiar vidas, recuperar sueños y recordar que nunca es tarde para aprender; hoy con esta universidad descubrimos que siempre hay una nueva oportunidad. Queremos dar las gracias a la gobernadora por volver a hacernos creer en nosotros, por hacer realidad este proyecto, por creer en la educación como una forma de abrir caminos. Aquí todos tenemos cabida, aquí no sólo vamos a estudiar, vamos a crecer y nos comprometemos a poner todo nuestro esfuerzo y corazón para honrar esta oportunidad”, dijo la alumna.

En su primer ciclo escolar, la UNITI ofrece dos carreras: Economía Social Solidaria y Programación e Innovación Digital. Posteriormente abrirá Ingeniería del Agua y Salud Comunitaria; todas con becas del 100 por ciento.

En el evento también estuvieron presentes María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Beatriz Montoya Hernández, diputada local; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Aquiles Romero González, titular de la Oficina de Enlace Educativo y Representante de la SEP en Aguascalientes, y César Leonardo Espíndola Rostro, alumno.