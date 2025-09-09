Proponen Impuesto Para Capturar la Plusvalía Urbana

Gravamen Sería Para los Grandes Desarrolladores

Iniciativa Permitiría Llevar un Registro Histórico Para Trazar Cuánto se Debe de Regresar a las Arcas Públicas y Para que Regrese en Servicios Públicos, Indicó Legislador sin Partido

Por Rafael Hernández Guízar

El diputado Alejandro Puerto Covarrubias presentó ayer una iniciativa para capturar la plusvalía urbana y combatir la corrupción.

Se trata de una iniciativa a través de la cual se estaría haciendo cobros a los lugares en donde hay más desarrollo urbano, específicamente en sitios en donde hay más servicios; dijo que esto le regresaría la prestación de servicios a quienes menos tienen.

Además, resaltó que pretende combatir la corrupción y que los gobiernos cuenten con recursos suficientes para construir infraestructura para sectores vulnerados.

“Imaginemos que un promotor compra suelo por 20 millones de pesos y su valor catastral es de 10 millones, tras obtener la licencia su valor sube a 40 millones, estamos hablando que hay una brecha de 40 a 10, es de 30 millones de pesos, y con base al nuevo impuesto, el impuesto a pagar sería 7 millones 500 mil pesos, y hay un margen bruto de 40 a 20 millones de compra, que ya con el impuesto sería 12 millones 500 mil, si se acepta la renta controlada pagaría solo tres millones 500 mil pesos y podría recobrar esa inversión vía subsidios”.

Según Alejandro Puerto, esta situación sería implementado para zonas en las que hay mayor cercanía de avenidas principales y a inversión pública en general.

“Un edificio de departamentos obtiene su valor por las intervenciones públicas que se hacen con los recursos de la gente, en calles, avenidas y líneas de transporte, y no por ser un edificio de departamentos que se pueden ofertar en venta o en renta, y aunque estas ganancias ofrecen una oportunidad estratégica para financiar el desarrollo urbano, existe una paradoja, que esas ventajas se privatizan quitando la capacidad gubernamental para expandir servicios, los gobiernos que tienen las facultades de definir los usos de suelo pueden redirigir la plusvalía, pero requieren mecanismos eficaces”.

Agregó que es un impuesto que va directamente en contra de la especulación inmobiliaria.

“Ya no se promovería el esquema en el que particulares adquieren terrenos y los dejan asolearse nada más como solares, en lo que absorben un valor sin crear nada, para que con el tiempo valgan más, esto lo que busca es que eso deje de suceder (…) Es un impuesto especial para los grandes desarrolladores que permitiría llevar un registro histórico y a través de eso trazar cuánto se debe de regresar a las arcas públicas, para que esto se regrese en servicios públicos, pero también en la construcción de vivienda social, como un mecanismo de redistribución de rentas, es también un mecanismo muy fuerte para combatir la desigualdad porque hoy en día uno de los grandes problemas es la falta de recursos, con esto estaríamos planteando que aquellas zonas que reciben mayor inversión pública, regresen al estado, y que esto se lo regresen a la gente”.

Dijo que este tipo de propuestas ya se han desarrollado en algunos otros países, como Brasil, por ejemplo, y que se intentó implementar en Ciudad de México, pero no funcionó.