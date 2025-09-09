Politizan Castigo por Apología del Delito

Insiste Brenda Carrera en Rivalizar con Morenistas

El Frente Nacional por la Familia Quiere que las Penas de la “Norma se Apliquen con una Proporcionalidad Adecuada”

Por Rafael Hernández Guízar

En Morena hay fuego amigo que no permite el avance para penar severamente la apología del delito, denunció la diputada Brenda Carrera.

Ayer en rueda de prensa, la morenista destacó que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que también pertenece a Morena, Norma López, cometió un gravísimo error hace unos días al hacer las cosas mal tras la propuesta que presentó Brenda Carrera para endurecer las penas contra la apología del delito.

Dijo que mientras su propuesta contemplaba de 2 a 4 años de prisión para quienes cometan esta conducta delictiva, la diputada Norma López se mojó públicamente al decir que se proponían hasta 100 años de prisión, politizando el tema por las diferencias que existen al interior de la bancada morenista, y causando un grave daño a la verdadera intención de fondo, castigar la apología del delito que se comete de manera recurrente en las canciones que escuchan los jóvenes en Jalisco.

“La violencia los feminicidios los ajustes de cuentas y el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes son una constante, desafortunadamente el malogrado dictamen resalta una total falta de responsabilidad de información y de conocimientos, y aunque sabemos que la diputada presidenta de la comisión suele ufanarse de sus amplios conocimientos en leyes, al parecer aquí no se aplicaron; tarda 5 meses para dictaminar una iniciativa simplona y sin argumento, y no argumenta esa mano blanda cuando lo que necesitamos es endurecer las penalidades para desalentar al crimen”, dijo

Y agregó: “El Congreso federal promovió de 50 a 100 años de cárcel para secuestradores y les recuerdo que fue un trabajo hecho para diputados. Quiero aclarar a la presidenta de puntos constitucionales que jamás se propuso penas de 100 años de cárcel a quienes cometan apología del delito como ella misma lo ha aseverado porque pretende desorientar a los ciudadanos. Se propuso de 2 a 4 años de prisión para, no está en duda que la diputada se confunda con los números ni que malinterprete la ley, ni que avale ilegalidades. Ya lo hemos vivido, solicitamos que se regrese al espíritu inicial de la iniciativa que presentamos, y que se deje de politizar lo que pone en riesgo a niños y niñas de nuestro estado, no se vale arriesgarnos por falta de trabajo y de responsabilidad”.

La propuesta de Brenda carrera fue secundada y apoyada públicamente por la barra de abogados que en voz de su propio presidente, Arturo Trejo, debería de ser aprobada de inmediato por el pleno del Poder Legislativo jalisciense.

“La iniciativa como la presentó la diputada debe aprobarse para que efectivamente se castigue la apología del delito. No es cosa menor porque nuestros niños están siendo víctimas de la ideología que está transmitiéndose de manera común día con día, definitivamente nosotros apoyamos su propuesta, pero además exhortamos a los diputados a tener este arrojo, a representar a la ciudadanía, y queremos invitar a todos los padres de familia y profesores a unirse en apoyo a esta iniciativa, y que marquemos precedente a través de la diputada para que a nivel nacional se castigue también de forma severa”.

En tanto, Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente Nacional por la Familia, dejó en claro que debe cesar la política de agresión entre pares para ir de lleno en contra del problema que está causando tanta violencia entre los jóvenes.

“Por supuesto que estamos a favor de que la norma se aplique con una proporcionalidad adecuada. De nada nos sirve que una norma sea tan baja que no sea disuasiva en invitarle a abstenerse, y si a esto le agregamos que en un concierto hay premeditación de lo que se va a cantar, obviamente como padres de familia apoyamos esta norma. Por eso creemos que la pena no se debe de politizar, lo que nos conviene como sociedad es que esta conducta sea penada”.

Brenda Carrera exigió que la iniciativa se evalúe nuevamente la iniciativa en la comisión de puntos constitucionales del Congreso, para que se dé celeridad y se vote en el pleno del Legislativo, no solo por estar mal hecho el dictamen que realizó su compañera de bancada Norma López, si no por el hecho de que está próximo a desarrollarse Fiestas de Octubre, un enorme festival en Guadalajara en donde se pretende brindar de cualquier tipo de canción que inste a los jóvenes y a la sociedad en general a la violencia y haga oda al narcotráfico.

“No podemos seguir normalizando estas acciones”, concluyó tajantemente la diputada.

Cabe destacar que Brenda Carrera, aunque es del partido Morena, mantiene una relación muy álgida con sus demás compañeros de bancada al haber estado en desacuerdo públicamente con el coordinador de la fracción, Miguel de la Rosa, y apoyar todas las propuestas de la bancada de Movimiento Ciudadano, así como haber denunciado violencia política en razón de género presuntamente perpetrada en su contra por el senador morenista por Jalisco Carlos Lomelí Bolaños.