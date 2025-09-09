Exigen a Lemus “que se Deje de Fantochadas”

Carlos Lomelí: Que se Ponga a Gobernar con Seriedad

Por Rafael Hernández Guízar

El senador de Morena por Jalisco Carlos Lomelí Bolaños exigió al gobernador Pablo Lemus Navarro que sea serio y se ponga a gobernar como debe.

De nueva cuenta, el senador sentenció que hay poca coordinación entre el gobierno del estado y la Federación. Incluso lo tildó de ser un fantoche.

“Ya que se deje de fantochadas, que se ponga a gobernar con seriedad, este es un gran estado que necesita atención, transparencia, honestidad, tiene todo el estado para hacer el referente socioeconómico y político del occidente, sobre todo la voluntad de la presidenta”, criticó el senador.

Lo anterior respondió a que Carlos Lomelí presumía las obras y aciertos de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tras hacer una comparación con la manera en la que ha gobernado Pablo Lemus Navarro.

De igual forma, Lomelí Bolaños fue tajante en cuestionar al gobierno estatal y en general a los gobernados por el partido Movimiento Ciudadano en relación a la defensa del Bosque los Colomos, luego de que en días pasados se diera a conocer que la autoridad había perdido un recurso y que el tribunal había fallado en favor de un particular dando así la posibilidad de urbanizar una parte de alrededor de seis hectáreas del bosque.

Por ello aseguró que los frutos que deja el gobierno estatal, así como las administraciones municipales gobernadas por MC, dejan en claro las pocas posibilidades de ese partido para ganar la mayoría de los espacios en el Congreso en las próximas elecciones del 2027, al igual que las mismas alcaldías en los 125 municipios de Jalisco, vaticinando un triunfo para su partido, Morena.