Tere Jiménez Impulsa la Educación de Vanguardia con Nuevo Laboratorio de Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Inversión Inicial de 13 Millones de Pesos

Con esta nueva infraestructura, estudiantes contarán con espacios especializados y equipamiento de vanguardia para su formación profesional.

Las y los jóvenes tendrán acceso a prácticas aeronáuticas de nivel mundial; podrán tener contacto con la ingeniería más avanzada: Tere Jiménez.

Alumno egresado de la UPA donó un avión para fortalecer las prácticas académicas de quienes cursan la carrera de Aeronáutica.

Con una inversión inicial de 13 millones de pesos, la gobernadora Tere Jiménez dio inicio a la construcción del Laboratorio de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), con lo que ahora las y los estudiantes contarán con espacios especializados y equipamiento de vanguardia para complementar su formación profesional.

“Con este laboratorio, las y los jóvenes tendrán acceso a prácticas aeronáuticas de nivel mundial; podrán tener contacto con la ingeniería más avanzada, desde aquí podrán competir y alcanzar sus sueños, porque en Aguascalientes pensamos que los sueños sí se cumplen para competir con los mejores, no solamente del país, sino de todo el mundo, y llegar más lejos. Cuando el laboratorio esté terminado y volvamos a este lugar veremos nuevos sueños, nuevas posibilidades, carreras de vanguardia, mejores salarios y mejores oportunidades, que es lo que queremos aquí en nuestro estado”, subrayó la gobernadora.

Destacó que con estas nuevas instalaciones inicia una nueva época para el futuro de las y los jóvenes de Aguascalientes, así como para la economía y el liderazgo del estado en el mapa global de la innovación; “con este laboratorio le decimos al mundo que estamos listos para despegar, porque en Aguascalientes formamos el talento que demanda el mercado y porque somos un estado estratégico para consolidar el liderazgo internacional de México en la industria aeroespacial”, subrayó.

El rector de la UPA, Otto Granados Franco, dijo que, con esta infraestructura, las y los alumnos fortalecerán sus competencias técnicas, su capacidad de innovación y su preparación para integrarse de manera competitiva a la industria aeroespacial, tanto a nivel nacional como internacional.

“Gracias, gobernadora, por su visión de apostarle a la educación; la creación de este laboratorio refleja su compromiso con la innovación, ya que estamos ciertos de que es una inversión hacia el futuro de todos los jóvenes de Aguascalientes”, sostuvo.

Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, informó que esta obra se desarrollará en dos etapas; dijo que en la primera se prevé la construcción de un área de almacenamiento de aeronaves, patios de maniobras y espacios para prácticas, así como andadores e instalaciones exteriores.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reconoció el impulso de la gobernadora Tere Jiménez a la educación; “nuestra gobernadora en todo ve una oportunidad, en todo ve algo propositivo y en todo encuentra la magia para que los sueños de las y los jóvenes se hagan realidad”, destacó.

Morgan Emilio Minardi Bousquet, alumno egresado de la UPA, agradeció a nombre de la comunidad estudiantil el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez para construir esta infraestructura que será de gran utilidad para la formación profesional de las y los jóvenes que estudian la Ingeniería en Aeronáutica; de igual forma, anunció la donación de un avión para fortalecer las prácticas académicas de las y los alumnos que cursan la carrera de Aeronáutica.

En el evento, también estuvieron presentes la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, y Susana Vázquez Ballín, directora de la carrera de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.