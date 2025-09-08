Urgen Panistas “Recuperar el Poder” en Guadalajara

Se Dicen Listos Para las Elecciones del 2027

Presidenta del Comité Municipal de Guadalajara del PAN, Claudia Torres, Rinde Informe

Por Rafael Hernández Guízar

Los panistas de Guadalajara aseguraron ayer que recobrarán el poder municipal en las próximas elecciones del 2027.

Ayer durante el informe de la presidenta del Comité Municipal de Guadalajara del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Torres, la membresía panista indicó la urgente necesidad de recobrar el “poder” en el ayuntamiento tapatío, tras confirmar que están listos con rumbo a las próximas elecciones.

“Recuperar el gobierno en la ciudad no es tarea de unos cuantos, sino de todos los panistas. Con humildad, con firmeza, y con la frente en alto, Acción Nacional seguirá siendo la opción que nuestra ciudad necesita”, destacó la presidenta de los panistas en Guadalajara.

Claudia Torres resaltó también que hay varios logros que se han alcanzado durante su gestión, subrayando varios retos que aún enfrenta el panismo en la ciudad, tales como salir de nuevo a las calles para ganar la confianza de la ciudadanía.

Durante la presentación del informe se destacó la reactivación de la militancia, donde se destacó la organización y ejecución de talleres y seminarios en coordinación con el Comité Directivo Estatal para formar nuevos perfiles y organizar la fuerza territorial.

Destacaron que el partido logró en Guadalajara una representación del 80 por ciento de las casillas, lo que les permitió ganar varios espacios de representación en el Congreso estatal y el Ayuntamiento de Guadalajara.