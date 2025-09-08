Piden a Alcaldesa Ayuda Para que Aprueben la “Ley Sabina”

Activistas Colocan Tendedero de Deudores Alimentarios

Exigen al Poder Judicial que Juzgadores Sean más Enérgicos en el Cumplimiento de Resoluciones

Por Rafael Hernández Guízar

Mujeres integrantes de colectivos feministas expusieron ayer a deudores alimentarios, en el centro de Guadalajara.

Se trata de las integrantes de “Colectivos Unidos de Jalisco”, quiénes colgaron tendederos mostrando las fotografías de deudores alimentarios que han sido condenados a pagar una pensión en favor de sus hijos y no han cumplido.

“Somos integrantes de Colectivos Unidos de Jalisco, todos los que están aquí cuentan ya con una demanda de alimentos, estamos buscando tener la cercanía con la presidenta municipal (Verónica Delgadillo) para que por medio de ella se apruebe ya en el Congreso la Ley Sabina, que se supone protege a todas las infancias”, dijo Alejandra, una de las integrantes de dicha protesta.

“Estamos buscando tener el acercamiento con la presidenta, ya que como mujer esperamos tener el apoyo (…) son 50 las personas que estamos exponiendo y todos tienen una demanda ya interpuesta, en varios de los casos por desgracia no hay buena respuesta en los juzgados, hay compañeras que tienen más de 10 años y los procesos no avanzan nada, están estancadas las demandas. Yo en lo personal sí he tenido buena experiencia en el juzgado séptimo familiar”, agregó.

Esta mujer indicó que es necesario que haya una intervención por parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco para que en los casos en donde se decretan alimentos en favor de los menores y las madres, de oficio, los juzgadores sean más enérgicos en el cumplimiento de dichas resoluciones, ya sea interlocutorias o definitivas, en donde se exige una cantidad determinada para la manutención en favor de los infantes.

Cabe señalar que, en efecto, existen varias condiciones que en algunos casos hacen muy difícil el cumplimiento de las sentencias cuando se fijan los alimentos en favor de menores de edad, siendo algunas de estas, la imposibilidad para demostrar los ingresos de los deudores alimenticios, la simulación en algunos casos de actos que llevan al engaño para determinar la cuantía que necesitan quienes reciben los alimentos, así como también para determinar la situación real de quién está condenado a pagarlos.

No es la primera ocasión en la que se hace una manifestación de esta naturaleza, incluso dentro de la Ciudad Judicial de la zona metropolitana de Guadalajara, se han señalado ya casos concretos con números de expediente y se ha aducido también la participación o las omisiones de parte de algunos juzgadores para cumplir con lo establecido en las sentencias.