Festejan el Día Municipal de la Torta Ahogada

Regalaron 25 mil Tortas en el Paseo Alcalde

Por Rafael Hernández Guízar

En el Paseo Alcalde se festejó el Día Municipal de la Torta Ahogada; regalaron 25 mil tortas ahogadas.

Ayer la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, conmemoró con los ciudadanos el festejo, con la participación de torteros de renombre.

“Lo más bonito y valioso del Día Municipal de la Torta (Ahogada), además de recordar esta gran tradición única en el mundo, así como de incentivar la economía, lo más maravilloso del día de hoy es que estamos haciendo comunidad en nuestro centro histórico, vienes al centro histórico en familia a platicar y echarnos una torta, hacer comunidad, eso es lo más bonito que podemos hacer los tapatíos y las tapatías, porque hacer comunidad es la base de todo”, dijo la alcaldesa ayer por la mañana durante su intervención en esta festividad.

Personas de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores, todos acudieron para recibir gratis una torta ahogada como parte de la celebración de dicha convocatoria que inició durante la pasada administración municipal de Guadalajara.

Por supuesto que hubo quienes repitieron y comieron más de una torta, además participaron también en un concurso de salsas, donde se pretendía ver quién tenía la mejor receta para las tradicionales tortas ahogadas que son un icono de la gastronomía mexicana, y muy concretamente de la cocina tapatía.