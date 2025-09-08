Exfutbolista de Chivas es Captado Ofreciendo “Mordida”

Policías Viales son Turnadas a Asuntos Internos

Por Jorge Martínez

La Policía Vial del Estado de Jalisco informó que dos de sus oficiales fueron puestas a disposición del área de asuntos internos, después de que se difundiera en redes sociales un video en el que se ve, al parecer, al exfutbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara “Bofo” Bautista, entregándoles dinero en lo que parece ser un acto de soborno.

El material audiovisual, que rápidamente se viralizó en distintas plataformas, muestra el momento en el que el conductor, identificado en redes como “El Bofo”, ofrece billetes a las agentes durante una detención. Las imágenes desataron polémica entre los usuarios, quienes cuestionaron la integridad de las servidoras públicas y exigieron a las autoridades actuar de inmediato.

Ante ello, la corporación emitió un comunicado en el que citó textualmente: “En relación con el video que circula en redes sociales, en el cual se observa a un supuesto exfutbolista ofreciendo un soborno a dos elementos de esta corporación, el comisario de la Policía Vial del Estado de Jalisco, Jorge Alberto Arizpe García, ha instruido de manera inmediata que ambas oficiales sean puestas a disposición de la Dirección de Asuntos Internos”.

De acuerdo con la dependencia, la decisión busca transparentar las acciones institucionales y garantizar que se realicen las investigaciones correspondientes, con el propósito de esclarecer los hechos y definir, en estricto apego a la normatividad, las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse.

En el mismo documento, la Comisaría de la Policía Vial subrayó que ningún acto indebido, mal comportamiento o corrupción será tolerado dentro de la corporación. Remarcaron además que recientemente el propio Arizpe García había advertido públicamente que no se permitiría que los oficiales incurrieran en conductas que vulneren la confianza ciudadana.

Hasta el momento, la identidad del automovilista no ha sido confirmada de manera oficial; sin embargo, la posible relación con un exfutbolista profesional ha intensificado el interés público en el caso. El incidente no sólo pone bajo la lupa la actuación de las agentes, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las instituciones de seguridad.

La fiscalización interna será clave para determinar si las oficiales incurrieron en responsabilidad administrativa o si, por el contrario, fueron víctimas de un acto de provocación.