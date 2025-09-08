Abandonan 27 Bolsas de Marihuana

Flotaban en un Canal Pluvial en la Colonia 5 de Mayo

Por Jorge Martínez

Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron 27 bolsas con un total de 353.9 kilogramos de vegetal verde característico de la marihuana, que flotaban en un canal pluvial de la colonia 5 de Mayo.

Según el reporte oficial, la presencia de las bolsas fue detectada a través de una llamada al 911, en la que se informaba que varias bolsas de plástico se encontraban flotando en el canal ubicado en las calles Luis Covarrubias y Agustín Fernández. Ante ello, los oficiales se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Al arribar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron la existencia de las bolsas y, en coordinación con personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, procedieron a extraerlas del canal. Tras asegurar el contenido, se procedió a ponerlo a disposición del ministerio público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, como el 911, para garantizar respuestas oportunas y efectivas frente a delitos que afectan a la comunidad.