La Gobernadora Tere Jiménez Reafirma su Compromiso con la Detección Temprana y Atención Integral del Cáncer Infantil

Se Adquirirá más Equipamiento y Suficientes Medicamentos, Anuncia

Somos un gobierno humanista, y una de nuestras misiones es salvar vidas: TJ.

Gracias al diagnóstico y tratamiento oportunos, en Aguascalientes bajan los índices de presencia del cáncer infantil.

Las familias reconocieron el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez en la atención integral de este padecimiento.

En el marco del mes de la Concientización del Cáncer Infantil, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y atención integral a niñas y niños de todo el estado.

“Somos un gobierno humanista, y una de nuestras misiones es salvar vidas. Vamos a seguir trabajando para adquirir más equipamiento y garantizar que haya suficientes medicamentos. Las personas que han padecido cáncer nos dan el ejemplo de cómo vivir plenamente”, resaltó la gobernadora.

Destacó que Aguascalientes cuenta con la Unidad de Radioterapia más completa y moderna de todo el país para la atención de pacientes con cáncer, equipada con un acelerador lineal con tecnología de punta. Este servicio es gratuito para las y los aguascalentenses que no cuentan con seguridad social.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, detalló que, gracias al diagnóstico y tratamiento oportunos, en Aguascalientes han bajado los índices de presencia del cáncer infantil.

“Lo más importante es actuar a tiempo y garantizar que nuestras niñas y niños reciban un tratamiento adecuado. Tenemos que llegar al cien por ciento de vidas salvadas”, enfatizó Galaviz Tristán.

Jociela Domínguez Sánchez, jefa del Departamento de Oncología Pediátrica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), reiteró que el cáncer infantil continúa siendo una prioridad para el sector salud.

“Hablamos de que el cáncer es la segunda causa de decesos en niñas y niños de 5-14 años a nivel nacional, sólo precedida por los accidentes; por ello, todo el sector salud está involucrado en esta lucha constante para que nuestros pequeños puedan vivir”, resaltó Domínguez Sánchez.

A nombre de las y los beneficiarios, Paola Guadalupe Saucedo Mendoza, paciente beneficiada, compartió su historia.

“Hace dos años comencé a sentir dolores extraños en la cabeza y tuve la gran fortuna de estar en manos del personal del Hospital Hidalgo. Ahí descubrieron que tenía un tumor y me operaron, la cirugía fue un éxito y después inicié todo el proceso de quimioterapias y radioterapias; tengo la fortuna de contar con una gran familia y con el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez. Me siento muy emocionada de poder agradecerles en persona, y gracias a todo este respaldo, mis papás no han tenido que pagar ni un solo peso”, finalizó.

En el evento que se realizó en el Salón de Congresos del Foro 3C, también estuvieron presentes Francisco Javier Magos Vázquez, director general del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH); José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes; Ana María Tiscareño Rizo, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Aguascalientes; María Guadalupe Durón Montoya, coordinadora de Prevención y Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Liam Tadeo Martínez, paciente beneficiado.