Rechazan Pase de Estancia Temporal de Lemus

Ofrecen Amparos Colectivos

Contraloría Ciudadana Independiente Combate Medida del Gobierno Contra Automovilistas que Tiene Placas de Otros Estados

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se organizaron para ir en contra de la imposición del gobierno de Jalisco contra automovilistas que portan placas de otros estados.

Se trata de una medida que, en lo colectivo, así como lo individual, pretende combatir la disposición del gobierno de Pablo Lemus para evitar que se obligue a las personas a sacar un pase de estancia temporal para todos aquellos que tienen placas de estados diferentes a las de Jalisco.

“Dicen que es por cuestión del medio ambiente o de seguridad, pero es para que llegue el dinero a las arcas del gobierno, lo que hizo la Contraloría Ciudadana es un acuerdo con un despacho jurídico donde estaremos otorgando sin honorarios los amparos ante el juzgado de distrito, esto es para que si tú tienes placas de otro estado puedas verificar aquí en Jalisco, ahora no quieren que verifiques y que nada más puedan ser vehículos de personas que vengan de paso, o para los que vienen de vacaciones, ahora quieren que tengas placas de Jalisco, y nosotros ya tenemos un caso de éxito con el que tramitamos un amparo donde nos otorgaron una suspensión definitiva”, explicó Jorge Carlos Luis Romero, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente.

Y agregó: “Estas disposiciones violan los Derechos Humanos. Esto lo vamos a empezar a echar a andar a partir del próximo miércoles y estaremos trabajando para que todas las personas que quieran presentar este amparo puedan hacerlo de una manera en donde la justicia federal les ampare y les proteja”.

Y es que, a decir de Jorge Carlos Ruiz, las disposiciones del gobierno Estatal para obligar a que los ciudadanos tengan que sacar placas de Jalisco es una flagrante violación a los derechos de las personas, toda vez que nada les obliga a ello.

Además esto supondría un gasto extra a lo que puedan haber ya invertido las personas, por ello a través de un amparo, se pretende que las personas busquen el apoyo de la justicia federal para obligar al gobierno estatal a quitar esta disposición.