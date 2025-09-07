Localizan 16 Bolsas con Restos Humanos

Enterradas en una Brecha de Zapopan

El Colectivo Manos Buscadoras Refirió que, de Manera Preliminar, se Trataría de al Menos 3 Personas Seccionadas, Entre Ellas dos Hombres y una Mujer

Por Jorge Martínez

Integrantes del colectivo Manos Buscadoras localizaron la tarde de este sábado un total de 16 bolsas con restos humanos, enterradas en una brecha ubicada a un costado del Camino al Alemán, en los límites de las colonias Santa Lucía y Tesistán, en Zapopan.

De acuerdo con las primeras versiones, los restos fueron hallados entre los árboles de la zona por las madres buscadoras, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Elementos de la Policía de Zapopan y efectivos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para corroborar el reporte y asegurar el perímetro.

El colectivo refirió que, de manera preliminar, se trataría de al menos tres personas seccionadas, entre ellas dos hombres y una mujer; sin embargo, esta información deberá ser confirmada por los peritos forenses, ya que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Tras concluir las diligencias iniciales, la escena quedó bajo resguardo de policías municipales y militares, en espera del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que llevó a cabo el levantamiento de los indicios y el traslado de las bolsas hacia la morgue metropolitana, donde se continuará con los trabajos de identificación.