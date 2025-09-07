Escuela en Tonalá se cae a Pedazos

Exigen a las Autoridades Estatales Ayuda

La Secretaría de Educación Jalisco no ha Hecho Nada, Lamentan Padres y Madres de Familia de los Estudiantes de Primaria

Por Rafael Hernández Guízar

Una escuela en Tonalá se cae a pedazos debido a los estragos del temporal, pero la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no ha hecho nada, según señalaron padre y madres de familia afectados.

Se trata de la escuela Primaria Manuel López Cotilla, ubicada en las avenidas Central y Malecón, misma que tiene varios días que fue acordonada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos para evitar riesgos, por ende, fue desalojada y los niños no están acudiendo a clases.

“Tiene daños por las mismas lluvias, ya vino Protección Civil y nos dijeron que hay un 50 por ciento de riesgo, ahorita poco a poco van a empezar a regresar los niños a clases, va a empezar a trabajarse en la remodelación, pero es urgente que hagan algo rápido porque sí hay peligro de que se caiga”, dijo la señora Sandoval, una de las madres de familia organizadas para exigir respuestas a las autoridades educativas.

Aunque la mayoría de los alumnos no acuden a la escuela por las malas condiciones del recinto, varios padres de familia se sienten en la incertidumbre debido a que no tienen de momento apoyos económicos algunos por parte del Estado y la federación para hacer reparaciones mayores.

“Los de Protección Civil del municipio son los que han estado con nosotros y nos han dicho eso, pero falta que vengan los de Protección Civil del Estado, son los que se supone que nos van a dar la respuesta ya definitiva; los maestros nos están mandando clases virtuales porque dicen que no es responsabilidad de ellos hacer eso, dicen que hay que ponerse de acuerdo con los pocos que vengan a clase. Lo que nos están diciendo es que van a hacer algunas reparaciones nada más, los de Protección Civil dicen que ya que llegue el apoyo económico van a hacer las cosas porque ahorita no hay fondos para hacer otra cosa”, agregó la mujer.

La respuesta por parte de las autoridades municipales no llegó por otra cosa más que por la presión de las madres de familia que se organizaron, y luego de amenazar incluso con cerrar la avenida Malecón, fue sí que hubo un poco de respuesta de parte del municipio, ante la falta del Estado y la Federación de pronunciarse al respecto.