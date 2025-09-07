Arranca en Tlaquepaque la Feria por la Paz

Estrategia Federal Para Atacar la Inseguridad en el País

Por Rafael Hernández Guízar

Inició en San Pedro Tlaquepaque la Feria por la Paz, una estrategia del gobierno federal para atacar la inseguridad en el país.

Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, dio el banderazo de inicio de esta feria que tiene como finalidad la construcción de la paz; la alcaldesa dijo que esta feria acerca servicios y oportunidades a las personas a través de módulos de asesoría y gestiones para tratar de lograr que haya “justicia social”.

Laura Imelda Pérez indicó también que buscan mejorar la coordinación entre el municipio, el estado y la Federación “por eso queremos atender las causas en colaboración y mucha coordinación, aquí encontráramos no solamente información sino, a compañeras y compañeros de los tres órdenes de gobierno, dispuestos a atender cada una de las solicitudes y necesidades de las personas. No todo es fácil, pero sumando esfuerzos es como podemos lograrlo”, indicó.

“Se trata de acercar soluciones reales y oportunidades de desarrollo y crecimiento a la población”.

En la feria señalada, las personas que acudan podrán encontrar los programas del Bienestar, del sistema DIF, asimismo podrán resolver cuestiones de seguridad pública, obras públicas, agua potable, alumbrado público, aseo público, inspección y vigilancia, parques y jardines, regularización de predios, registro civil, asesoría jurídica, así como atención de primer contacto a mujeres.