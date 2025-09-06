“Con la Cuarta Transformación la Pobreza Está en el Nivel más Bajo de la Historia de México”

Presidenta Claudia Sheinbaum, Desde Zacatecas

Resaltó una reducción histórica del 70% en homicidios, el impulso a los productores de frijol, la construcción de la presa Milpillas en consenso con las comunidades y de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Zacatecas, Zacatecas.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Zacatecas donde, ante 15 mil personas, destacó que con la Cuarta Transformación, México alcanzó los niveles más bajos de pobreza en toda su historia, gracias a los Programas para el Bienestar y el aumento del salario mínimo.

“La pobreza está todavía en el 30 por ciento, todavía es mucha, pero comparada con toda la historia de México, es el nivel más bajo de pobreza de la historia, de ese tamaño es la Cuarta Transformación”, informó.

Recordó que, en seis años, de 2018 a 2024, se registró una hazaña histórica encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Informó que en Zacatecas 825 mil 221 personas reciben uno de los Programas para el Bienestar, con una inversión social de 13 mil 904 millones de pesos (mdp): 195 mil 75 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 34 mil 78 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 9 mil 954 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 3 mil 250 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 57 mil 941 de las becas Benito Juárez; casi 8 mil de apoyos para niñas y niños; 68 mil 300 de Producción para el Bienestar; 5 mil 482 de Precios de Garantía; 405 de Sembrando Vida; 60 mil con Fertilizantes Gratuitos; mil 850 escuelas de educación básica y 70 de preparatoria con La Escuela es Nuestra; 67 mil 185 estudiantes de secundaria con la beca Rita Cetina y 40 mil 800 mujeres van a recibir la Pensión Mujeres Bienestar.

Destacó la reducción histórica del 70 por ciento en los homicidios y el impulso a productores de frijol a través de la Productora de Semillas para el Bienestar (PROSEBIEN) para alcanzar la meta de 300 mil toneladas y dejar de importarlo; el presupuesto directo para comunidades indígenas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM); la reducción de deudas de Infonavit para beneficio de 40 mil derechohabientes y obras como la construcción la presa Milpillas, que se hará con el consenso de las comunidades, la repavimentación de carreteras federales y un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, reconoció que la transformación avanza con la presidenta y hoy Zacatecas es un estado con mayor seguridad, menos pobreza en el campo y en las ciudades, con mejor infraestructura en salud y mejores carreteras.