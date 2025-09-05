Reconoce Tere Jiménez Aportaciones de las Mipymes a la Economía de Aguascalientes

“Son Muestra de Lucha, de Talento, de Coraje y de Renovación”

Generan 7 de cada 10 empleos y representan el 99.8 por ciento del total de unidades económicas en el estado.

Son más de 77 mil empresas de ese tipo las que operan en el estado, las cuales generan más de 530 mil empleos.

La gobernadora inauguró La Expo Networking 2025 del Consejo Coordinador Empresarial.

Al inaugurar la Expo Networking 2025 del Consejo Coordinador Empresarial, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo un reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales, por las importantes aportaciones que hacen a la economía del estado.

Destacó que las Mipymes generan 7 de cada 10 empleos y representan el 99.8 por ciento del total de unidades económicas en el estado; dijo que son más de 77 mil empresas de ese tipo las que operan en todo el territorio estatal y generan una cifra superior a los 530 mil empleos.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que mantienen viva la economía de Aguascalientes y las que ponen en alto nuestro estado a nivel nacional e internacional; nuestros empresarios representan soluciones para Aguascalientes y son muestra de lucha, de talento, de coraje y de renovación”, subrayó la gobernadora.

Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, comentó que la Expo Networking 2025 es un espacio de vinculación donde participan 150 empresas locales, regionales y nacionales de diferentes sectores, con el fin de promover y comercializar sus diferentes productos y servicios.

“Reconocemos a la gobernadora Tere Jiménez su firme compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de nuestro entorno económico, así como su respaldo a las iniciativas empresariales que promueven el crecimiento y los diversos apoyos a proyectos productivos, logrando que las Mipymes sean cada vez más competitivas y así permanecer en el mercado”, subrayó.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, destacó la importancia de impulsar este tipo de espacios, ya que permiten exponer la calidad de los productos hechos en México y, de manera particular, en Aguascalientes.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, destacó la labor que realiza el Gobierno del Estado para impulsar la participación de las empresas locales en las cadenas de valor, a través de capacitación, certificaciones, equipamiento, financiamiento y vinculación.

“Y justamente el objetivo que tiene esta expo es precisamente el de conectar las oportunidades, cerrar negocios y abrir mercados, eso es lo que busca este evento”, indicó.

Al término del evento, la gobernadora Tere Jiménez presenció un panel con expertos titulado “Retos y Oportunidades Económicas ante el Desafío de Políticas Arancelarias”, así como la conferencia “Tácticas de Cracks”, impartida por Oso Trava.

En el evento que se realizó en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, también estuvieron José Medina Mora, vicepresidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial; Alfredo Martín Cervantes, secretario de Finanzas del Estado; Alfredo González González, secretario general de la CTM en Aguascalientes; y Verónica González López, directora del Buró de Congresos y Visitantes del Estado.