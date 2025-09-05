Aguascalientes Entre los Primeros Cuatro Estados con Mayor Crecimiento Salarial en 2025

Gracias a las políticas implementadas por el Gobierno estatal y al dinamismo del sector industrial, Aguascalientes registró un crecimiento del 8.5 por ciento en los salarios durante el primer trimestre del 2025, lo que coloca al estado como el cuarto lugar con mejor aumento a nivel nacional, superando el promedio nacional de 6.1 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tras conocer estos resultados, la gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes se distingue por impulsar mejores condiciones de vida para las y los trabajadores, además de ser un estado que ofrece infraestructura, certeza jurídica y seguridad para el desarrollo de las empresas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que, sin duda, el aumento en los salarios en Aguascalientes es reflejo del buen rumbo que lleva la entidad, consolidándose entre los primeros lugares a nivel nacional en diversos indicadores económicos.

Señaló que se continuará con las labores de promoción para atraer nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que demandan mano de obra calificada.

Finalmente, recordó que, a través de los “Jueves de Bolsa de Empleo” y las Brigadas de Empleo en los municipios y colonias, las personas pueden acercarse para acceder a diversas oportunidades laborales.