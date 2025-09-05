Suman 18 Cuerpos en Fosas del Panteón de San Sebastianito

El IJCF Inicia Trabajos de Identificación

No se Descarta que la Cifra Aumente en los Próximos Días Conforme Avancen las Excavaciones

Por Jorge Martínez

Los trabajos coordinados entre el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, la Fiscalía del Estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, han permitido localizar hasta el momento 18 cuerpos en fosas clandestinas dentro del panteón municipal de San Sebastianito, en Tlaquepaque.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, en los dos hallazgos más recientes se recuperó el cadáver de una persona que vestía un bóxer a rayas, pantalón de mezclilla y tenis deportivos negros. En la misma fosa también se localizó un huarache de mujer, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre posibles víctimas enterradas en el lugar.

Las labores de excavación se mantienen bajo estricta vigilancia de las autoridades estatales y municipales, con la participación de peritos forenses y elementos de seguridad, quienes aseguran la zona mientras se lleva a cabo el levantamiento y procesamiento de los restos. El IJCF ha iniciado los trabajos de identificación, que incluyen análisis genéticos y revisión de registros de personas desaparecidas en la entidad.

El colectivo de búsqueda señaló que el hallazgo en San Sebastianito es resultado de denuncias anónimas y de los recorridos constantes que realizan en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara, donde se han reportado inhumaciones clandestinas.

Aunque hasta ahora se han contabilizado 18 cuerpos, no se descarta que la cifra aumente en los próximos días conforme avancen las excavaciones en el cementerio, que continúa siendo un punto de interés prioritario en las investigaciones sobre desapariciones en Jalisco.

Las Madres Buscadoras reiteraron su llamado a las familias a aportar información y acudir al IJCF para facilitar los procesos de identificación. También exigieron a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la violencia que mantiene al estado entre los primeros lugares del país en reportes de personas desaparecidas.