Organizan Foros Sobre López Mateos

Por Rafael Hernández Guízar

Desde el Congreso del Estado de Jalisco se analizan diversas posibilidades para resolver la movilidad en la avenida López Mateos.

El diputado César Madrigal de la fracción panista organiza un foro mediante el cual pretenden analizar al detalle las distintas aristas que podrían llegar a resolver la movilidad colapsada en dicha avenida.

Destacó que se trata de uno de los principales ingresos carreteros de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también un enorme corredor en donde miles de personas a diario transitan y donde ven en riesgo “su derecho a la movilidad”.

“La vialidad que en este momento tiene un mayor problema de movilidad, la avenida López Mateos, y este tema es sobrediagnosticado, lo sabemos, pero no hay políticas de inversión adecuadas para resolver el problema, y no hay soluciones para diagnosticar y resolver sobre todo para las personas que viven hacia el sur de la zona metropolitana su sagrado derecho a la movilidad, que para eso pagamos impuestos, y evitar así que en horas pico tarden hasta 4 horas en llegar a un destino”, dijo.

Y siguió: “Se está violando por parte de la autoridad el sagrado derecho a la movilidad; producto de este foro vamos a hacerle llegar al gobernador del estado de manera muy respetuosa sugerencias, para abonar al debate de la movilidad, no solamente en López Mateos, se trata de la movilidad de los nueve municipios de la zona metropolitana”.

César Madrigal indicó que con este foro se pretende lograr no solo un diagnóstico sino una solución, en apoyo con especialistas y con el Colegio de Ingenieros de Jalisco, para buscar que se etiquete el dinero necesario para lograr las soluciones que terminen con el colapso vial en los ingresos de la ciudad.