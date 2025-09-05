Muere Atropellado al Intentar Cruzar el Periférico en Tlaquepaque

El Cuerpo Quedó a Escasos Metros de un Puente Peatonal

Por Jorge Martínez

La mañana de este jueves, un hombre de entre 30 y 35 años perdió la vida tras ser atropellado en los carriles centrales del Periférico, a la altura del cruce con la avenida 8 de Julio, en la colonia San Sebastianito, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentó cruzar de manera imprudente la vía rápida, a escasos metros de un puente peatonal, cuando fue embestido por una camioneta que circulaba a velocidad regular. El fuerte impacto lo proyectó varios metros, dejándolo tendido sobre el asfalto.

Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos municipales, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que sufrió.

El conductor de la camioneta involucrada en el percance fue retenido en el sitio por elementos de la Policía Vial para deslindar responsabilidades y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la zona fue asegurada para facilitar las labores periciales.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y trasladó los restos a la morgue metropolitana, donde se espera que pueda ser identificado de manera oficial.

El accidente generó carga vehicular en la zona durante varios minutos, lo que obligó a las autoridades a realizar cierres parciales en los carriles centrales del Periférico.