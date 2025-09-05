Buscan Eliminar Licencias y Enajenaciones Ilegales del Patrimonio Cultural de Jalisco

Quieren que Prodeur Promueva de Oficio Nulidades

Por Rafael Hernández Guízar

El partido Morena en Jalisco propuso que la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur) promueva de oficio la nulidad de licencias y enajenaciones ilegales del patrimonio cultural del estado.

Alberto Alfaro García, diputado local morenista, propuso la modificación a varios artículos de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios, según dijo, para poner fin a la expedición de licencias y enajenaciones ilegales que atenten en contra de bienes inmuebles protegidos.

Alberto Alfaro resaltó que el objeto es fortalecer las atribuciones de la autoridad para que no ocurran pérdidas de casas con valor patrimonial como ha venido sucediendo en Guadalajara, tanto en la Zona Centro como en la colonia Americana.

Por ello la pretensión es que la Prodeur tenga la atribución de poder actuar de oficio para promover juicios de nulidad de licencias o permisos que tienen que ver con permisos para intervenir bienes inmuebles que forman parte del patrimonio cultural cuando esto signifique un riesgo para el mismo edificio, es decir, no permitir modificaciones que supongan incluso el derribo del sitio mismo, o como recientemente se ha hecho en algunos lugares, donde prácticamente se echa abajo todo el edificio conservando únicamente la fachada.

Según la propuesta de Alberto Alfaro, las cosas pretenderían ir más allá, pues incluso adujo la posibilidad de que la misma Prodeur tenga facultades para emitir declaratorias de patrimonio cultural a los edificios que así lo requieran en los 125 municipios de la entidad.