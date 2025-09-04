Abierta la Convocatoria Para Formar Parte de la Policía Estatal

Se Tiene Acceso a las Mejores Condiciones Laborales: AMR

Para mayores informes, comunicarse al teléfono 449 910 20 55, extensión 6635.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) invita a hombres y mujeres a sumarse a la Policía Estatal de Aguascalientes, una de las corporaciones más sólidas del país.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que continúa abierta la convocatoria para formar parte de la fuerza del gigante.

Destacó que las y los policías hoy tienen acceso a mejores condiciones laborales como seguridad social y prestaciones superiores a las de la ley; estímulos y reconocimientos por desempeño; oportunidades de ascenso; capacitación continua y desarrollo profesional; becas para sus hijas e hijos; préstamos personales para la adquisición de vehículos, terrenos o vivienda, entre otros.

Dijo que el objetivo es contar con los mejores hombres y mujeres para fortalecer las diferentes áreas especializadas de la Policía Estatal: Policía Cibernética, Policía de Carreteras, Policía Turística, Policía Rosa, Policía de Análisis e Inteligencia, Grupo de Operaciones Especiales, Grupo K-9, Unidad Especial Preventiva, Policía de Investigación e Inteligencia, Grupo Aeromédico Táctico, Grupo Motorizado Dragones, Policía Metropolitana, Policía Procesal y Custodia Penitenciaria, entre otras.

Martínez Romo precisó que las y los interesados en postularse para formar parte de la Policía Estatal deberán tener entre 19 y 40 años de edad, preparatoria terminada, salud física y mental, además de otros requisitos específicos que podrán consultar en el teléfono 449 910 20 55, extensión 6635.

Agregó que el proceso de selección incluye una revisión exhaustiva por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes para conocer el perfil de cada aspirante.

Además, las y los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: ficha de inscripción (otorgada por el Departamento de Profesionalización); fotografía tamaño infantil a color; identificación oficial vigente; certificado de estudios; en el caso de los hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional; y, si aplica, baja voluntaria de institución policial o fuerzas armadas de las que provenga.

Finalmente, Martínez Romo indicó que los documentos se recibirán en la Jefatura de Profesionalización de la SSPE, ubicada en Av. Aguascalientes Oriente s/n, colonia Ex-Ejido Ojocaliente, de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 9:00 a 13:00 horas.