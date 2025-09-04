Pablo Lemus Entregó Tres Hectáreas de Bosque a un Particular: Laura Haro

“Hizo una Mala Defensa”

Por Rafael Hernández Guízar

Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco exigió ayer al gobernador Pablo Lemus Navarro que explique por qué perdieron tres hectáreas del bosque los Colomos. Luego de que por una sentencia de􀃀nitiva se concediera la razón a un particular para otorgarle las seis hectáreas pertenecientes al predio conocido como Bosque Hidrológico Colomos 3, el gobierno del Estado de Jalisco en apariencia se dejó perder según la priísta, pues ni siquiera comparecieron al juicio un tiempo y forma como deberían de haberlo hecho en la pasada administración.

“El PRI sí salvó Colomos. Nosotros con hechos y acciones jurídicas sí protegimos el interés colectivo (…) el 28 de enero de 2017 el exgobernador Aristóteles emitió un acuerdo para la recuperación de predios, ese acto de autoridad dio pie a que por lo menos se presentaran más de 20 juicios, y los más importantes son los que se ventilaron, los priistas sí lo ganamos, y curiosamente el gobierno de movimiento ciudadano no acudió a la defensa de este predio de 6 hectáreas, por eso queremos saber qué pasó, por qué no acudieron en diciembre del 2021 a una audiencia constitucional que creemos que era fundamental para haber ganado este predio, qué su cedió, hubo autoridades coludidas”.

Laura Haro dijo que el hoy coordinador de los diputados en el congreso de Jalisco por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado Labastida, era el encargado de haber realizado la defensa del predio en comento, sin embargo no acudió, no hubo una adecuada defensa para evitar el despojo de este importante sitio al patrimonio del gobierno estatal.

“Por eso hoy tenemos tantas interrogantes, si la defensa del bosque los Colomos ha sido acertada. Los priistas ganamos y hoy se perdió, hoy estos gobiernos no han logrado un solo decreto de área natural protegida, de las 11 que tiene Jalisco, siete fueron declaradas por los priístas”.

Asimismo destacó que es aberrante que el sitio se haya concedido a particulares toda vez que es además una zona trascendental para asegurar el abasto del agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara. Dijo que por la mitad del predio pasa un arroyo enorme que no permite la construcción de edificio alguno: “Ni árboles se pueden poner”, dijo.

Con esto dejó en claro que ni el partido MC, ni ningún otro que no sea el propio PRI son opción real para la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 2027.