En el PRI, Vamos a Defender Nuestros Bosques y Ríos: “Cuquis” Camarena

“Nuestra Áreas Naturales no se Venden ni se Negocian”

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción del PRI en el congreso del estado irá de lleno por nuevas áreas naturales protegidas, anunció ayer la diputada local María del Refugio “Cuquis” Camarena. Será en diversas partes de la entidad como el volcán de tequila, y en Los altos de Jalisco, en los límites con el estado de Aguascalientes, dónde la fracción priista buscará las declaratorias de área natural protegida.

“El futuro se construye protegiendo lo más valioso que tenemos, nuestros bosques, nuestros ríos y nuestra biodiversidad, que son el patrimonio de los jaliscienses, en congruencia con la agenda ambiental que hemos venido impulsando, vamos a promover puntos de acuerdo trabajando con los municipios para proteger cinco nuevas áreas en nuestro estado, impulsaremos la protección de la Zona del Águila, en el cañón de Bolaños, qué es una zona rica en el norte qué debe preservarse como herencia para las próximas generaciones; impulsaremos la protección del volcán de tequila cuya conservación asegura el equilibrio ambiental de toda la Región Valles, impulsaremos la incorporación de la Sierra de Chapala al área de protección del lago más grande del país, porque sabemos que de esas montañas depende una gran medida de la recarga de nuestro lago y de la preservación de las áreas naturales de oxígeno de nuestro estado”, dijo.

Y siguió: “Impulsaremos un área natural protegida en Los Altos de Jalisco, en los límites de Guanajuato y Aguascalientes, para procurar la protección de la biodiversidad y la recarga hidrológica de nuestra región, un asunto que por años nos ha preocupado a los habitantes alteños de nuestro estado”.

Agregó que también está sobre la mira el bosque de la primavera, en donde se pretende delimitar especí􀃀camente las áreas naturales, así como también el Cerro del Tajo, en Tlajomulco de Zúñiga.

“Porque sabemos que proteger el medio ambiente no es una moda, es una necesidad, y frente a los intereses que amenazan nuestros recursos naturales, cada hectárea que logremos proteger será un triunfo para nuestros hijos, cada declaratoria será un escudo frente a la deforestación y los incendios provocados, frente a la voracidad inmobiliaria, al impulsar estas cinco nuevas áreas protegidas estaremos impulsando un acto de justicia social, porque las comunidades que viven en torno a ella necesitan certeza, acompañamiento y alternativas productivas y sostenibles, queremos un Jalisco que crezca pero sin destruir lo que nos da vida”.

Cuquis Camarena indicó que las áreas naturales ni se venden ni se negocian, sino más bien se de􀃀enden, y que ese será el compromiso desde el congreso por parte de la fracción priísta.