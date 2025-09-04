Empleados de Conagua Denuncian Acoso Laboral

Y Amenazan con Huelga

Por Rafael Hernández Guízar

Tras denunciar hostigamiento laboral y pésimas condiciones de trabajo, empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hicieron ayer un paro de labores en Guadalajara. De acuerdo con los empleados de la administración pública federal, si no hay un acuerdo rápido No solo serán paros de labores para impedir que ingresen a las oficinas de la dependencia empleados y ciudadanía en general, podrían llegar a la huelga debido a varias presuntas arbitrariedades de las que han sido objeto, tales como el incumplimiento en tiempo y forma de su salario.

“No más no nos resuelve nada, cualquier cosa que les decimos que no nos están cumpliendo dicen que no depende de ellos y que todo es de recursos humanos, entonces vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta”, dijo muy molesta la señora Catalina Ibarra, una de las empleadas que protagonizó ayer el paro de labores en las o􀃀cinas ubicadas en Guadalajara.

Advirtió que la protesta se realizó a la par en todas o􀃀cinas de la entidad: “A ni el estado, están tomadas las instalaciones de El Grullo, de Tomatlán, de Lagos de Moreno, todas, y lo que nosotros estamos haciendo es no permitir que ingresen las personas como una medida de presión para que nos hagan caso, para que nos atiendan y nos resuelvan”, agregó.

Los empleados se quejaron de violaciones constantes a las condiciones generales de trabajo. De acuerdo con los empleados molestos, son blancos constantes de violaciones a sus derechos humanos y laborales, dijeron que se viven abusos de autoridad y actos de discriminación por parte del director del organismo del que exigen su salida del cargo.

Indicaron que no se les han proporcionado uniformes desde hace alrededor de 3 años así como tampoco, se les han dado apoyos y algunas otras prestaciones a las que tienen derecho. Esperan una respuesta pronta en los próximos días o de lo contrario seguirán las protestas y no descartan una huelga formal.