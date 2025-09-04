“Cooperación con Respeto a la Soberanía y a la Integridad Territorial”

* Presidenta Claudia Sheinbaum Sostiene Reunión con el Secretario de Estado de EUA, Marco Rubio

Ciudad de México.- Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien destacó la importancia de la cooperación con respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

“Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua”, escribió en sus redes sociales.