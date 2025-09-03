Estudiantes de Aguascalientes Participarán por un Lugar Rumbo a la Olimpiada Mundial de Robótica

Competirán Contra más de 240 Participantes de Todo el País

Los representantes del estado ganaron su pase, tras conquistar la fase regional celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Ochenta equipos provenientes de 24 estados competirán por un lugar en la gran final internacional que se celebrará del 26 al 28 de noviembre en Singapur, con la participación de más de 90 países.

Cuatro equipos integrados por alumnas y alumnos de primaria, secundaria y bachillerato representarán con orgullo a Aguascalientes en la fase nacional de la Olimpiada Mundial de Robótica 2025 (WRO Mexico, por sus siglas en inglés), una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo.

Los jóvenes obtuvieron su pase tras destacar en la fase regional celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco. Ahora se preparan para competir contra más de 240 participantes de todo el país. En total, serán 80 equipos de 24 estados los que buscarán un lugar en la gran final internacional.

Además, Aguascalientes será sede de esta etapa nacional los próximos 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos.

En esta edición, los equipos deberán diseñar, construir y programar un robot de exploración espacial, capaz de identificar objetos, clasificarlos y trasladarlos a diferentes posiciones; un reto que pondrá a prueba su creatividad, trabajo en equipo y pasión por la ciencia.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes, y destacó que este tipo de logros son posibles gracias al impulso de la gobernadora Tere Jiménez, quien fortalece el talento juvenil e inspira el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El evento cuenta con el respaldo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado (Incytea) y definirá a los equipos que representarán a México en la final internacional, que se celebrará del 26 al 28 de noviembre en Singapur, con la participación de más de 90 países.