En Tlaquepaque se Atienden a 2,500 Personas con Discapacidad: L. Pérez

La Alcaldesa Visitó Centro de Rehabilitación

Por Rafael Hernández Guízar

Que en San Pedro Tlaquepaque se debe garantizar la atención a las personas con discapacidad, aseguró ayer la alcaldesa, Laura Imelda Pérez Segura.

En su visita al centro de rehabilitación e inclusión infantil Teletón (CRIT Occidente), la presidenta municipal reconoció la labor que se realiza a través de dicha organización donde dijo que se atienden alrededor de dos mil 500 pacientes, lo que garantiza que haya una alternativa para las personas que tienen algún familiar con discapacidad para recibir atención y rehabilitación.

“Para mí es importante porque se atienden a familias de Tlaquepaque (…) hace casi 15 años que no los visitaban -por parte del ayuntamiento-, de alguna manera me identifico porque también recorrí las terapias y la rehabilitación, hice lo difícil que es llegar a un lugar como estos, por eso estamos aquí para ver también cómo podemos apoyar, porque las familias se encuentran justo aquí esa atención y mejor calidad de vida para sus seres queridos, tus familiares”, dijo.

Y agregó: “Es como un sueño para las familias que tienen una persona con discapacidad, ya que por fuera no podrían atenderlos jamás, por fuera Los costos son altísimos”, dijo Laura Imelda Pérez resaltando así la importancia de este tipo de lugares que brindan una alternativa real para la sociedad.

La alcaldesa dijo también que son atendidas 370 familias bajo un esquema que les permite tener acceso a terapias y rehabilitación que en el sector privado les sería imposibles de costear.

Según datos proporcionados por la alcaldesa morenista, en el centro CRIT de Occidente, se ha llegado a una cifra que consideró histórica, pues son dos mil 500 los pacientes que se atienden recibiendo diversos tipos de terapias físicas y psicológicas, todo esto gracias a los donativos que se obtienen por parte de la sociedad civil organizada y las propias autoridades.