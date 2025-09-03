Campesinos Exigen más Apoyo Para el Campo

Se Manifestaron en Congreso del Estado

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), exigieron ayer en el congreso de Jalisco más apoyos para el campo. Resaltaron que tras la reforma del artículo 27 constitucional se debe de dar cumplimiento para que regresen las tierras a los campesinos así como la explotación de mantos acuíferos y sean estos quienes puedan mejorar su calidad de vida.

Sin precisar casos específicos, indicaron que en el campo jalisciense hay muchas carencias que no han sido subsanadas, entre estas, la falta de apoyo reales a los mismos campesinos no solo por la federación sino también por el mismo estado jalisciense.

Por ello es que buscaron ayer una reunión con la diputada morenista Marta Arizmendi Fombona, a través de la cual esperan lograr un nexo que permita la aplicación y puesta en marcha de las reformas constitucionales.

Pretenden la recuperación de varios predios para las comunidades de campesinos y para los indígenas, así lo dejó en claro Fernando Veliz, representante en Jalisco de dicha asociación quien dijo que entre varios reclamos, destaca la producción de maíz.

Resaltó que hay más de 50 variedades de maíz en el país, pero que a toda costa se ha tratado de que sea maíz blanco transgénico el que se consuma, situación que dijo debe de cambiar para apoyar la producción de las variedades que son típicas de las regiones.

Igualmente resaltó que entre los apoyos para los campesinos, están exigiendo que haya seguridad social ya que al momento la mayoría de quienes se dedican a la producción en el agro, no cuentan con ningún tipo de seguro que les dé atención médica, situación que esperan desde Jalisco poder resolver a través de la intervención de la diputada morenista.

Sin embargo resaltó que no se trata de algo de partidos políticos, haciendo una distinción especial en que es una petición ciudadana apartidista, aunque confían en que la señalada legisladora pueda convertirse en el nexo en la entidad para lograr que sus reclamos sean atendidos.