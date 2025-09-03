Ambientalistas Exigen la Comparecencia de Funcionarios de Medio Ambiente

Para que Respondan de Arbitrariedades: Raúl Argaez

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas exigen que comparezcan funcionarios de hacienda y medio ambiente del gobierno de Pablo Lemus por arbitrariedades en el programa de la verificación vehicular.

Raúl Argaez, integrante del colectivo “Afinación Sí, Verificación No”, dijo ayer que a través de la ley de participación ciudadana pretenden hacer que los titulares de la secretarías de Hacienda y Medioambiente, acudan a dar una explicación pues al momento en Jalisco se sigue condicionando la entrega de las nuevas placas al trámite de la verificación de los carros.

“Nosotros estamos llevando a cabo una campaña para hacer que comparezcan los secretarios de hacienda pública, y la secretaria del medio ambiente, esto, fundamentado en la ley de participación ciudadana; qué nos motiva para que comparezcan pues básicamente que aquí en Jalisco, el problema de la verificación vehicular tuvo cambios con la entrada del gobierno de Pablo Lemus, dijeron que la verificación iba a ser gratuita y que no iba a haber sanciones a quienes no fueran este año, sin embargo, el día 1 de febrero, el estado está exigiendo la verificación para entregar las placas nuevas y esto es una sanción indirecta que se está aplicando de manera ilegal, por eso estamos llamando al secretario de hacienda pública para que nos explique dónde está fundamentada la medida, que nos diga dónde puede respaldarse para hacerlo”.

Y es que luego de que este 2025 se lanzó el denominado “paquetazo” que incluye el pago del refrendo, las nuevas placas, así como la verificación vehicular por 990 pesos, los ciudadanos que han acudido para renovar sus placas, se encuentran con que no se les dan a menos que muestren que han verificado ya sus carros, algo que no tiene sustento en ninguna ley, ni siquiera en circular alguna por parte del gobierno estatal.

Raúl Argaez, fue más allá y destacó que la verificación vehicular es un programa costoso e inútil en Jalisco, aduciendo que hay algo detrás del mismo para que el gobierno estatal lo mantenga funcionando ante el hecho de que ni siquiera tienen manera de comprobar su eficacia.

“El pasado 17 de julio, en el congreso, se aprobó el exhorto para que no se condicionaran las placas y sin más trámite que el pago del refrendo se entregaran (sic) las placas nuevas a los automovilistas, pero el gobierno ha hecho caso omiso; queremos preguntarle a la secretaria de medio ambiente cuál es el motivo de seguir manteniendo el programa que cuesta más de mil millones de pesos al año para los jaliscienses, cuando ella misma no tiene manera de medir los resultados”.

Al momento se requieren ocho mil firmas para que la iniciativa popular prospere, mismas que ya se están recolectando entre la ciudadanía, por lo cual, solicitaron la participación a las personas para sumarse a dicho reclamo ciudadano.