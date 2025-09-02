“Son Palpables los Beneficios de la Cuarta Transformación en Jalisco”

“Chema” Martínez:

Por Rafael Hernández Guízar

“La cuarta transformación se profundiza en lo más social en lo que más toca la vida de las familias”, sentenció el regidor morenista de Guadalajara José María “Chema” Martínez luego del informe presidencial.

Luego de que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo rindiera su primer informe de gobierno, El regidor tapatío indicó que en Jalisco los beneficios que se han alcanzado por el gobierno federal actual son “palpables”, dijo, Ya que en muchos hogares reciben de manera directa apoyos como las pensiones para los adultos mayores, becas universales para estudiantes de secundaria, y la nueva pensión para mujeres de 63 y 64 años.

Destacó que en materia de salud Tlajomulco de Zúñiga es ejemplo de la atención prioritaria del gobierno federal a través del hospital regional de alta especialidad del ISSSTE recién inaugurado.

En otro orden de ideas José María Martínez dijo que es plausible que las becas universales permitan que los adolescentes puedan continuar con sus estudios y tener recursos para tales fines, al tiempo destacó que los apoyos económicos que reciben las mujeres son también importantes para la recomposición del tejido social.

Finalmente José María Martínez dijo también que mientras que en el país la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado resultados tangibles, en la capital jalisciense los resultados son cortos y opacos.

“Cuando hay honestidad y un gobierno que escucha al pueblo los resultados se sienten en la vida diaria, esa es la diferencia entre un gobierno federal que cumple y un gobierno municipal como es el caso nuestro aquí en Guadalajara, que sigue sin dar respuestas, sin encontrarse a los tapatíos y tapatías, sin tener clara una visión de ciudad y mucho menos una visión de justicia”, concluyó.